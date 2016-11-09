Из-за гриппа в Ровенской области госпитализированы более 100 детей
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 9 ноября. УНН. За прошедший месяц попали на стационарное лечение в Ровенской области 144 больных гриппом. Среди госпитализированных более 100 детей, сообщили корреспонденту УНН в пресс-службе Ровенской ОГА.
Сейчас в области эпидемиологи отмечают сезонный уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.
Эпидемический порог не превышен ни в одном районе Ровенской области.
Напомним, во Львовской области зарегистрирована смерть ребенка в результате ОРВИ.