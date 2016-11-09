Из-за гриппа в Ровенской области госпитализированы более 100 детей

Сейчас в области эпидемиологи отмечают сезонный уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

Эпидемический порог не превышен ни в одном районе Ровенской области.

Напомним, во Львовской области зарегистрирована смерть ребенка в результате ОРВИ.