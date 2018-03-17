Через два роки в Україні з'явиться Містобудівний кадастр
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Україна має 2 роки для того, щоб спільно з міжнародними партнерами та експертами створити Містобудівний кадастр. Про це під час стратегічної сесії в Житомирі щодо створення містобудівного кадастру в Україні заявив міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, передає УНН з посиланням на прес-службу міністра.
“Спільно з міжнародними партнерами та експертами за 2 роки маємо створити Містобудівний кадастр України”, — сказав він.
Як уточнив він, створення Містобудівного кадастру має завершитися до 2021 року. Для цього місцеве самоврядування має надавати дані і створювати умови, які потім будуть використовуватися на регіональному рівні.
“Зі створенням Містобудівного кадастру ми досягнемо якості, публічності та оперативності прийняття управлінських рішень, покращення інвестиційного клімату, спрощення та прискорення дозвільних процедур у сфері будівництва, прозорість процесів просторового планування, проектування та будівництва. Але найголовніше — нові можливості для розвитку та економічного зростання регіонів”, — наголосив Зубко.
Він додав, що створення Містобудівного кадастру дозволить проаналізувати механізм ведення обліку як нерухомості, так і земельної ділянки, реєстр орендарів, межі земельних ділянок тощо.
“Впровадження кадастру дасть можливість збільшити доходи місцевих бюджетів і побудувати на місцях абсолютно справедливі умови для ведення бізнесу”, — зазначив міністр.
Нагадаємо, не дивлячись на існуюче законодавство, прибережні захисні смуги водних об’єктів міста Києва були зменшені до 50 метрів.