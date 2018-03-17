Через два года в Украине появится Градостроительный кадастр

КИЕВ. 17 марта. УНН. У Украины есть 2 года для того, чтобы совместно с международными партнерами и экспертами создать Градостроительный кадастр. Об этом во время стратегической сессии в Житомире по созданию градостроительного кадастра в Украине заявил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министра.