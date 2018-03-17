Через два года в Украине появится Градостроительный кадастр
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. У Украины есть 2 года для того, чтобы совместно с международными партнерами и экспертами создать Градостроительный кадастр. Об этом во время стратегической сессии в Житомире по созданию градостроительного кадастра в Украине заявил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министра.
“Совместно с международными партнерами и экспертами за 2 года мы должны создать Градостроительный кадастр Украины”, — сказал он.
Как уточнил он, создание Градостроительного кадастра должно завершиться до 2021 года. Для этого местное самоуправление должно предоставлять данные и создавать условия, которые затем будут использоваться на региональном уровне.
“С созданием Градостроительного кадастра мы достигнем качества, публичности и оперативности принятия управленческих решений, улучшения инвестиционного климата, упрощения и ускорения разрешительных процедур в сфере строительства, прозрачность процессов пространственного планирования, проектирования и строительства. Но самое главное — новые возможности для развития и экономического роста регионов”, - подчеркнул Зубко.
Он добавил, что создание Градостроительного кадастра позволит проанализировать механизм ведения учета как недвижимости, так и земельного участка, реестр арендаторов, границы земельных участков и тому подобное.
“Внедрение кадастра позволит увеличить доходы местных бюджетов и построить на местах абсолютно справедливые условия для ведения бизнеса”, — отметил министр.
Напомним, несмотря на существующее законодательство, прибрежные защитные полосы водных объектов города Киева были уменьшены до 50 метров.