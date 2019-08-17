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Через авіаудари в Сирії загинули понад 20 мирних жителів

Через авіаудари в Сирії загинули понад 20 мирних жителів

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. У результаті авіаударів за останні два дні загинули більше двох десятків мирних жителів, у тому числі 11 дітей, в утримуваній повстанцями північно-західній частині Сирії під час просування наступу, підтримуваного Росією. Про це з посиланням на спостерігачів і місцевих активістів повідомляє Reuters, передає УНН.

У суботу вранці в результаті авіаудару в селі Дейр загинули семеро людей, в основному діти, повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

У п'ятницю в результаті авіаударів в селі Аль-Хаас в провінції Ідліб загинули 13 осіб. За даними місцевих активістів і обсерваторії, серед загиблих були вагітна жінка та її ненароджена дитина.

Директор обсерваторії Рамі Абдулрахман повідомив, що метою уряду, мабуть, було змусити цивільних осіб втекти з районів, які залишилися відносно цілими в результаті військової ескалації, яка почалася в кінці квітня.

"Вони бомблять міста і їх околиці, щоб змусити людей втікати", - сказав він.

Нагадаємо, у Сирії збили літак сил Асада.

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