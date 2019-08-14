В Сирии сбили самолет сил Асада
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. На северо-западе Сирии, недалеко от города Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб, сирийские повстанцы сбили самолет сил режима Башара Асада. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав людини в Twitter.
Как сообщается, был сбит самолет Су-22 над Хан-Шейхуном.
"Силы повстанцев только что сбили самолет Су-22 над Хан-Шейхуне. Это первый боевой самолет, который был уничтожен с момента, когда в мае началась битва за город Хан-Шейхун", - говорится в сообщении.
Пилот самолета выжил и был взят в плен.
Напомним, армия Асада захватила стратегически важный город в провинции Идлиб.