Армія Асада захопила стратегічно важливе місто в провінції Ідліб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Урядова армія Сирії захопила стратегічно важливе місто Аль-Хобейт у провінції Ідліб, яку контролюють повстанці, повідомляє УНН з посиланням на Reuters і DW.
Захоплення Аль-Хобейта є найзначнішим прогресом армії Асада з моменту початку її наступу в провінції Ідліб три місяці тому, заявили у базованому в Лондоні Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини.
За його даними, в боях за Аль-Хобейт загинули більше сотні бійців з обох сторін. При цьому сирійська армія та її союзники приблизно дві тисячі разів завдавали по повстанцях артилерійських та авіаударів.
У радикальному русі "Хезболла", який є союзником президента Сирії Башара Асада, це місто назвали брамою до південної частини провінції Ідліб. Неподалік від Аль-Хобейта розташоване більше місто Хан-Шейхун.
Нагадаємо, глава МЗС Британії звинуватив Асада і РФ у зриві перемир’я в Сирії.