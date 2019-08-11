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Армія Асада захопила стратегічно важливе місто в провінції Ідліб

Армія Асада захопила стратегічно важливе місто в провінції Ідліб

Київ • УНН

 • 8892 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Урядова армія Сирії захопила стратегічно важливе місто Аль-Хобейт у провінції Ідліб, яку контролюють повстанці, повідомляє УНН з посиланням на Reuters і DW.

Захоплення Аль-Хобейта є найзначнішим прогресом армії Асада з моменту початку її наступу в провінції Ідліб три місяці тому, заявили у базованому в Лондоні Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини.

За його даними, в боях за Аль-Хобейт загинули більше сотні бійців з обох сторін. При цьому сирійська армія та її союзники приблизно дві тисячі разів завдавали по повстанцях артилерійських та авіаударів.

У радикальному русі "Хезболла", який є союзником президента Сирії Башара Асада, це місто назвали брамою до південної частини провінції Ідліб. Неподалік від Аль-Хобейта розташоване більше місто Хан-Шейхун.

Нагадаємо, глава МЗС Британії звинуватив Асада і РФ у зриві перемир’я в Сирії.

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