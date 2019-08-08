Глава МЗС Британії звинуватив Асада і РФ у зриві перемир’я в Сирії

КИЇВ. 8 серпня. УНН. В ООН висловлюють жаль з приводу порушення режиму припинення вогню на північному заході Сирії, стверджуючи, що відновлення насильства ставить під загрозу життя мільйонів мирних жителів. Про це заявив радник спеціального представника ООН по Сирії Наджат Рочді, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.