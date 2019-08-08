Глава МИД Великобритании обвинил Асада и РФ в срыве перемирия в Сирии

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 90381 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 99526 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128807 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138868 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127033 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128510 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130529 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153174 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151133 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140892 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Глава МИД Великобритании обвинил Асада и РФ в срыве перемирия в Сирии

Глава МИД Великобритании обвинил Асада и РФ в срыве перемирия в Сирии

Киев  •  УНН

 • 7841 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. В ООН выражают сожаление по поводу нарушения режима прекращения огня на северо-западе Сирии, утверждая, что восстановление насилия ставит под угрозу жизни миллионов мирных жителей. Об этом заявил советник специального представителя ООН по Сирии Наджат Рочди, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Родчи, в частности, напомнил о том, что в результате боев в провинции Идлиб с апреля погибли более 500 мирных жителей

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб положил на сирийского президента Башара Асада ответственность за нарушение перемирия. Он напомнил, что всего несколько дней назад Асад согласился на перемирие, которое сам же и нарушил. Он также отметил, что сирийские правительственные войска поддерживает Россия. Рааб призвал прекратить атаки на гражданские цели и другие нарушения международного гуманитарного права.

В бомбардировке гражданских целей Россию и власти Сирии обвиняют правозащитники. В Москве отрицают это, утверждая, что удары наносятся только по объектам “террористов”.

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В четверг министерство обороны России заявило об обстреле авиабазы Хмеймим в Сирии из реактивных установок. Погибли, как утверждается, два мирных жителя соседнего с базой поселка, сама база не пострадала.

По данным Reuters, восстановив наступление, правительственные силы заняли несколько населенных пунктов.

Напомним, 22 июля сирийские правозащитники сообщали, что в результате российского авиаудара в городе Маарет-ан-Нуман на севере Сирии погибли 23 человека. За день до этого, по сообщениям, жертвами операции российской авиации в Идлибе стали еще 18 местных жителей. Министерство обороны России отрицает проведение налетов и называет эту информацию “фейком”.

Часть территории региона на общей основе патрулируют вооруженные силы Турции и России. Несмотря на обещания создать в регионе зону деэскалации конфликта и демилитаризованную зону, боевые действия еще продолжаются. По оценкам сирийских правозащитников, в регионе Идлиб с конца апреля погибли по меньшей мере 650 человек.

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