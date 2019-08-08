Глава МИД Великобритании обвинил Асада и РФ в срыве перемирия в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В ООН выражают сожаление по поводу нарушения режима прекращения огня на северо-западе Сирии, утверждая, что восстановление насилия ставит под угрозу жизни миллионов мирных жителей. Об этом заявил советник специального представителя ООН по Сирии Наджат Рочди, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Родчи, в частности, напомнил о том, что в результате боев в провинции Идлиб с апреля погибли более 500 мирных жителей
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб положил на сирийского президента Башара Асада ответственность за нарушение перемирия. Он напомнил, что всего несколько дней назад Асад согласился на перемирие, которое сам же и нарушил. Он также отметил, что сирийские правительственные войска поддерживает Россия. Рааб призвал прекратить атаки на гражданские цели и другие нарушения международного гуманитарного права.
В бомбардировке гражданских целей Россию и власти Сирии обвиняют правозащитники. В Москве отрицают это, утверждая, что удары наносятся только по объектам “террористов”.
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В четверг министерство обороны России заявило об обстреле авиабазы Хмеймим в Сирии из реактивных установок. Погибли, как утверждается, два мирных жителя соседнего с базой поселка, сама база не пострадала.
По данным Reuters, восстановив наступление, правительственные силы заняли несколько населенных пунктов.
Напомним, 22 июля сирийские правозащитники сообщали, что в результате российского авиаудара в городе Маарет-ан-Нуман на севере Сирии погибли 23 человека. За день до этого, по сообщениям, жертвами операции российской авиации в Идлибе стали еще 18 местных жителей. Министерство обороны России отрицает проведение налетов и называет эту информацию “фейком”.
Часть территории региона на общей основе патрулируют вооруженные силы Турции и России. Несмотря на обещания создать в регионе зону деэскалации конфликта и демилитаризованную зону, боевые действия еще продолжаются. По оценкам сирийских правозащитников, в регионе Идлиб с конца апреля погибли по меньшей мере 650 человек.
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