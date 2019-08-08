Глава МИД Великобритании обвинил Асада и РФ в срыве перемирия в Сирии

КИЕВ. 8 августа. УНН. В ООН выражают сожаление по поводу нарушения режима прекращения огня на северо-западе Сирии, утверждая, что восстановление насилия ставит под угрозу жизни миллионов мирных жителей. Об этом заявил советник специального представителя ООН по Сирии Наджат Рочди, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.