Армия Асада захватила стратегически важный город в провинции Идлиб
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Правительственная армия Сирии захватила стратегически важный город Аль-Хобейт в провинции Идлиб, которую контролируют повстанцы, сообщает УНН со ссылкой на Reuters и DW.
Интересы Аль-Хобейта является самым значительным прогрессом армии Асада с момента начала ее наступления в провинции Идлиб три месяца назад, заявили в основанном в Лондоне Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека.
По его данным, в боях за Аль-Хобейт погибли более сотни бойцов с обеих сторон. При этом сирийская армия и ее союзники примерно две тысячи раз наносили по повстанцам артиллерийские и авиаудары.
В радикальном движении "Хезболла", который является союзником президента Сирии Башара Асада, этот город назвали воротами в южной части провинции Идлиб. Неподалеку от Аль-Хобейта расположен больший город Хан-Шейхун.
Напомним, глава МИД Великобритании обвинил Асада и РФ в срыве перемирия в Сирии.