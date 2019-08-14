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У Сирії збили літак сил Асада

У Сирії збили літак сил Асада

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. На північному заході Сирії, недалеко від міста Хан-Шейхун на півдні провінції Ідліб, сирійські повстанці збили літак сил режиму Башара Асада. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини у Twitter.

Як повідомляється, був збитий літак Су-22 над Хан-Шейхуном.

"Сили повстанців тільки що збили літак Су-22 над Хан-Шейхуном. Це перший бойовий літак, який був знищений з моменту, коли у травні почалася битва за місто Хан-Шейхун", - йдеться в повідомленні.

Пілот літака вижив і був узятий в полон.

Нагадаємо, армія Асада захопила стратегічно важливе місто в провінції Ідліб.

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