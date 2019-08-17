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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 39922 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118460 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129160 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120363 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124924 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 127978 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152747 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150948 просмотра

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Актуальное
Из-за авиаударов в Сирии погибли более 20 мирных жителей

Из-за авиаударов в Сирии погибли более 20 мирных жителей

Киев  •  УНН

 • 8629 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. В результате авиаударов за последние два дня погибли более двух десятков мирных жителей, в том числе 11 детей, в удерживаемой повстанцами северо-западной части Сирии в ходе эскалации наступления, поддерживаемого Россией. Об этом со ссылкой на наблюдателей и местных активистов сообщает Reuters, передает УНН.

В субботу утром в результате авиаудара в селе Дейр погибли семь человек, в основном дети, сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

В пятницу в результате авиаударов в селе Аль-Хаас в провинции Идлиб погибли 13 человек. По данным местных активистов и обсерватории, среди погибших были беременная женщина и ее нерожденный ребенок.

Директор обсерватории Рами Абдулрахман сообщил, что целью правительства, по-видимому, было заставить гражданских лиц бежать из районов, которые остались относительно целыми в результате военной эскалации, которая началась в конце апреля.

"Они бомбят города и их окраины, чтобы заставить людей бежать", - сказал он.

Напомним, в Сирии сбили самолет сил Асада.

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