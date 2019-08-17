Из-за авиаударов в Сирии погибли более 20 мирных жителей
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В результате авиаударов за последние два дня погибли более двух десятков мирных жителей, в том числе 11 детей, в удерживаемой повстанцами северо-западной части Сирии в ходе эскалации наступления, поддерживаемого Россией. Об этом со ссылкой на наблюдателей и местных активистов сообщает Reuters, передает УНН.
В субботу утром в результате авиаудара в селе Дейр погибли семь человек, в основном дети, сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.
В пятницу в результате авиаударов в селе Аль-Хаас в провинции Идлиб погибли 13 человек. По данным местных активистов и обсерватории, среди погибших были беременная женщина и ее нерожденный ребенок.
Директор обсерватории Рами Абдулрахман сообщил, что целью правительства, по-видимому, было заставить гражданских лиц бежать из районов, которые остались относительно целыми в результате военной эскалации, которая началась в конце апреля.
"Они бомбят города и их окраины, чтобы заставить людей бежать", - сказал он.
Напомним, в Сирии сбили самолет сил Асада.