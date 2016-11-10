Через авіаудари США в Іраці і Сирії загинуло 64 мирних жителі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. В результаті авіаударів США в Іраку і Сирії в період з 20 листопада 2015 року по 10 вересня 2016 року 64 загинули мирні жителі, передає УНН з посиланням на офіційний сайт Пентагону.
Цивільні особи загинули, незважаючи на те що було вжито всіх можливих заходів обережності, а авіаудари здійснювалися відповідно до законів воєнного часу, зазначив представник центрального командування США полковник Джон Томас.
У повідомленні Пентагону наводяться дані про 24 авіаудари, в результаті яких загинули мирні жителі. Зокрема, п’ять чоловік загинули 20 листопада 2015 року в сирійському Дейр-ес-Заурі.
Ще десять мирних громадян загинули в Мосулі (Ірак) 5 березня 2016 року під час авіаудару по об’єкту, який вважався заводом з виробництва зброї для “Ісламської Держави”, ЯКІЙ Діяльність заборонена в США, Росії, Великобританії та ряді інших країн.
Шестеро людей загинули 29 травня 2016 року в результаті авіаудару в Мосулі, ще стільки ж — в середині червня в Кісік (Ірак).
За даними американської армії станом на 2 листопада, США по завдали по “Ісламській державі” в Сирії і Іраку більш ні 12 тис. авіаударів.