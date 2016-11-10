Через авиаудары США в Ираке и Сирии погибли 64 мирных жителя
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В результате авиаударов США в Ираке и Сирии в период с 20 ноября 2015 по 10 сентября 2016 64 погибли мирные жители, передает УНН со ссылкой на официальный сайт Пентагона.
Гражданские лица погибли, несмотря на то что были приняты все возможные меры предосторожности, а авиаудары осуществлялись в соответствии с законами военного времени, отметил представитель центрального командования США полковник Джон Томас.
В сообщении Пентагона приводятся данные о 24 авиаударах, в результате которых погибли мирные жители. В частности, пять человек погибли 20 ноября 2015 в сирийском Дейр-эс-Зауре.
Еще десять мирных граждан погибли в Мосуле (Ирак) 5 марта 2016 во время авиаудара по объекту, который считался заводом по производству оружия для "Исламского Государства", деятельность которой запрещена в США, России, Великобритании и ряде других стран.
Шесть человек погибли 29 мая 2016 в результате авиаудара в Мосуле, еще столько же - в середине июня в Кисик (Ирак).
По данным американской армии по состоянию на 2 ноября, США по нанесли по "Исламскому государству" в Сирии и Ираке более чем 12 тыс. авиаударов.