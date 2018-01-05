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"Челсі" придбав півзахисника збірної Англії Барклі

Київ • УНН

 • 10238 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. Чинний чемпіон Англії лондонський “Челсі” оголосив про перше придбання в зимове міжсезоння, інформує УНН з посиланням на прес-службу лондонського колективу.

"Челсі" придбав півзахисника збірної Англії Барклі

“Челсі” завершив трансфер півзахисника збірної Англії та “Евертона” Роса Барклі. Угода підписана терміном на 5 з половиною років. Новачок лондонців виступатиме під 8-м номером.

“Мене переповнюють почуття, я весь в нетерпінні і дуже хочу скоріше почати. Для мене отримати можливість виступати за такий клуб, як „Челсі“, — це неймовірно. Я маю намір продовжити з того моменту, на якому закінчив в кінці минулого сезону, і сподіваюся ставати краще, і записати на свій рахунок чимало голів”, — заявив Барклі.

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Варто відзначити, що попри вік у 24 роки, гравець, трансферну вартість якого оцінюють в 25 млн. євро, має багатий досвід виступів — 150 матчів в АПЛ за “Евертон”.

Зазначається, що Барклі є універсальним футболістом, який може грати під нападаючим, в півзахисті ближче до оборони або в атаці на фланзі. Однією з його найсильніших сторін є здатність чіплятися за м’яч і створювати моменти.

Зауважимо, що травма задньої поверхні стегна, отримана на початку цього сезону, не дозволяла грати 24-річному спортсмену, тому він не заграний ні в одному з турнірів, і зможе виступати за “Челсі” без обмежень.

Додамо також, за даними авторитетного порталу transfermarkt за перехід “сині” заплатили 16,67 млн. євро.

Нагадаємо, у центральному і одночасно крайньому поєдинку 22-го туру Англійської Прем’єр-ліги відбулося лондонське дербі — “Арсенал” на “Емірейтс” приймав лондонське “Челсі”.

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