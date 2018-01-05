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"Челси" приобрел полузащитника сборной Англии Баркли

Киев • УНН

 • 10238 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Действующий чемпион Англии лондонский “Челси” объявил о первом приобретении в зимнее межсезонье, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу лондонского коллектива.

"Челси" приобрел полузащитника сборной Англии Баркли

“Челси” завершил трансфер полузащитника сборной Англии и “Эвертона” Роса Баркли. Соглашение подписано сроком на 5 с половиной лет. Новичок лондонцев выступать под 8-м номером.

“Меня переполняют чувства, я все в нетерпении и хочу скорее начать. Для меня получить возможность выступать за такой клуб, как „Челси“, — это невероятно. Я намерен продолжить с того момента, на котором закончил в конце прошлого сезона, и надеюсь становиться лучше, и записать на свой счет немало голов”, - заявил Баркли.

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Стоит отметить, что несмотря на возраст в 24 года, игрок, трансферную стоимость которого оценивают в 25 млн евро, имеет богатый опыт выступлений — 150 матчей в АПЛ за “Эвертон”.

Отмечается, что Баркли является универсальным футболистом, который может играть под нападающим, в полузащите ближе к обороне или в атаке на фланге. Одной из его сильных сторон является способность цепляться за мяч и создавать моменты.

Заметим, что травма задней поверхности бедра, полученная в начале этого сезона, не позволяла играть 24-летнему спортсмену, поэтому он не заигран ни в одном из турниров, и сможет выступать за “Челси” без ограничений.

Добавим также, по данным авторитетного портала transfermarkt за переход “синие” заплатили 16,67 млн евро.

Напомним, в центральном и одновременно крайнем поединке 22-го тура Английской Премьер-лиги состоялось лондонское дерби — “Арсенал” на “Эмирейтс” принимал лондонский “Челси”.

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