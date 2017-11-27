Чехія проінвестує виробництво енергії з біомаси в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Україна і компанія з Чехії обговорили перспективи впровадження у різних регіонах України проектів з використанням соломи як сировини для виробництва "чистої" енергії. Відповідну зустріч провели голова агентства Сергій Савчук із директором чеської TTS Group Ріхардом Горки. Про це УНН повідомляє з посилання на прес-службу Держенергоефективності.
Голова Держенергоефективності переконав Ріхарда Горки в тому, що Україна має значний потенціал використання біомаси. За результатами зустрічі сторони домовилися про поглиблення співпраці у сфері виробництва тепла "не з газу".
Крім того, Коростенська міська рада та чеська компанія TTS Group домовилися про співпрацю у сфері заміщення газу. Відповідний протокол сторони підписали на IX Міжнародному інвестиційному бізнес-форумі з енергоефективності та відновлювальної енергетики.
Нагадаємо, за три опалювальних сезони Україні вдалося зекономити 7,2 млрд кубометрів газу завдяки енергозбереженню та альтернативним джерелам енергії.