Чехія проінвестує виробництво енергії з біомаси в Україні

Голова Держенергоефективності переконав Ріхарда Горки в тому, що Україна має значний потенціал використання біомаси. За результатами зустрічі сторони домовилися про поглиблення співпраці у сфері виробництва тепла "не з газу".

Крім того, Коростенська міська рада та чеська компанія TTS Group домовилися про співпрацю у сфері заміщення газу. Відповідний протокол сторони підписали на IX Міжнародному інвестиційному бізнес-форумі з енергоефективності та відновлювальної енергетики.

Нагадаємо, за три опалювальних сезони Україні вдалося зекономити 7,2 млрд кубометрів газу завдяки енергозбереженню та альтернативним джерелам енергії.