Чехия проинвестирует производство энергии из биомассы в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Украина и компания из Чехии обсудили перспективы внедрения в различных регионах Украины проектов с использованием соломы в качестве сырья для производства "чистой" энергии. Соответствующую встречу провели глава агентства Сергей Савчук с директором чешской TTS Group Рихардом Горки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госэнергоэффективности.
Глава Госэнергоэффективности убедил Рихарда Горки в том, что Украина имеет значительный потенциал использования биомассы. По результатам встречи стороны договорились об углублении сотрудничества в сфере производства тепла "не из газа".
Кроме того, Коростенский городской совет и чешская компания TTS Group договорились о сотрудничестве в сфере замещения газа. Соответствующий протокол стороны подписали на IX Международном инвестиционном бизнес-форуме по энергоэффективности и возобновляемой энергетики.
Напомним, за три отопительных сезона Украине удалось сэкономить 7,2 млрд кубометров газа благодаря энергосбережению и альтернативным источникам энергии.