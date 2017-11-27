Чехия проинвестирует производство энергии из биомассы в Украине

Глава Госэнергоэффективности убедил Рихарда Горки в том, что Украина имеет значительный потенциал использования биомассы. По результатам встречи стороны договорились об углублении сотрудничества в сфере производства тепла "не из газа".

Кроме того, Коростенский городской совет и чешская компания TTS Group договорились о сотрудничестве в сфере замещения газа. Соответствующий протокол стороны подписали на IX Международном инвестиционном бизнес-форуме по энергоэффективности и возобновляемой энергетики.

Напомним, за три отопительных сезона Украине удалось сэкономить 7,2 млрд кубометров газа благодаря энергосбережению и альтернативным источникам энергии.