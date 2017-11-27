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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 7360 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 4789 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 23618 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 38165 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 104503 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 15:15 • 133759 просмотра

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Чехия проинвестирует производство энергии из биомассы в Украине

Чехия проинвестирует производство энергии из биомассы в Украине

Киев  •  УНН

 • 14313 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Украина и компания из Чехии обсудили перспективы внедрения в различных регионах Украины проектов с использованием соломы в качестве сырья для производства "чистой" энергии. Соответствующую встречу провели глава агентства Сергей Савчук с директором чешской TTS Group Рихардом Горки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госэнергоэффективности.

Глава Госэнергоэффективности убедил Рихарда Горки в том, что Украина имеет значительный потенциал использования биомассы. По результатам встречи стороны договорились об углублении сотрудничества в сфере производства тепла "не из газа".

Кроме того, Коростенский городской совет и чешская компания TTS Group договорились о сотрудничестве в сфере замещения газа. Соответствующий протокол стороны подписали на IX Международном инвестиционном бизнес-форуме по энергоэффективности и возобновляемой энергетики.

Напомним, за три отопительных сезона Украине удалось сэкономить 7,2 млрд кубометров газа благодаря энергосбережению и альтернативным источникам энергии.

Украинские Национальные Новости

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