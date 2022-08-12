Чехія очікує відновлення постачання російської нафти "Дружбою" 12 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Потік російської нафти трубопроводом "Дружба" до Чехії має відновитися 12 серпня, оскільки були вирішені проблеми з оплатою транзитних зборів, передає УНН з посиланням на Сeske Noviny.
Деталі
За повідомленням словацького нафтоперевізника Transpetrol, постачання до Чехії відновиться сьогодні о 20:00 за центральноєвропейським часом.
"Сьогодні ввечері о 20:00 відновиться перекачування нафти до Чехії", - повідомила агенству CTK директор апарату Transpetrol Лінда Вашковичова.
Контекст
Транспортування нафти південними рукавами "Дружби" було перервано 4 серпня через проблеми з оплатою за транзит нафти через територію України. Гроші за транзит відправила росія, але у липні вони були їй повернуті внаслідок антиросійських санкцій.
Постачання до Словаччини та Угорщини вже відновилися останніми днями, оскільки транзитні збори для росії сплатила Slovnaft та її угорський власник, нафтохімічна група MOL.