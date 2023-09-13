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Чехія не буде екстрадувати в Україну ухилянтів

Чехія не буде екстрадувати в Україну ухилянтів

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Чехія не буде екстрадувати в Україну чоловіків, які ухиляються від служби в армії. Але українські суди можуть запросити екстрадицію конкретної людини. Про це повідомив офіційний представник Мін'юсту Чехії Владімір Ріпка, передає УНН з посиланням на Idnes.

Деталі

Повідомляється, що Чехія не видаватиме Україні чоловіків, які ухиляються від служби в українській армії, тому що Європейська конвенція виключає екстрадицію за воєнні злочини –, [наприклад, ухилення від військової служби, дезертирство або непокору наказу.

Цитата

"Однак у конкретному випадку це залежатиме не від юридичної кваліфікації, а від фактичної поведінки, за яку українські судові органи зрештою подадуть запит про екстрадицію конкретної особи", - заявив Репка.

Доповнення

Представник Президента в парламенті, народний депутат Федір Веніславський заявляв, що масштабної екстрадиції чоловіків-ухильників в Україну з-за кордону не буде, оскільки для кожного окремого випадку необхідно відкривати кримінальне провадження.

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