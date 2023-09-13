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Чехия не будет экстрадировать в Украину уклонистов

Чехия не будет экстрадировать в Украину уклонистов

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Чехия не будет экстрадировать в Украину мужчин, уклоняющихся от службы в армии. Но украинские суды могут запросить экстрадицию конкретного человека. Об этом сообщил официальный представитель Минюста Чехии Владимир Репка, передает УНН со ссылкой на Idnes.

Детали

Сообщается, что Чехия не будет выдавать Украине мужчин, уклоняющихся от службы в украинской армии, так как Европейская конвенция исключает экстрадицию за военные преступления – например, уклонение от военной службы, дезертирство или неподчинение приказу.

Цитата

"Однако в конкретном случае это будет зависеть не от юридической квалификации, а от фактического поведения, за которое украинские судебные органы в конечном итоге подадут запрос об экстрадиции конкретного человека", - заявил Репка.

Дополнение

Представитель Президента в парламенте, народный депутат Федор Вениславский заявлял, что масштабной экстрадиции мужчин-уклонистов в Украину из-за рубежа не будет, так как для каждого отдельного случая необходимо открывать уголовное производство.

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