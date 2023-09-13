Чехия не будет экстрадировать в Украину уклонистов

Детали

Сообщается, что Чехия не будет выдавать Украине мужчин, уклоняющихся от службы в украинской армии, так как Европейская конвенция исключает экстрадицию за военные преступления – например, уклонение от военной службы, дезертирство или неподчинение приказу.

Цитата

"Однако в конкретном случае это будет зависеть не от юридической квалификации, а от фактического поведения, за которое украинские судебные органы в конечном итоге подадут запрос об экстрадиции конкретного человека", - заявил Репка.

Дополнение

Представитель Президента в парламенте, народный депутат Федор Вениславский заявлял, что масштабной экстрадиции мужчин-уклонистов в Украину из-за рубежа не будет, так как для каждого отдельного случая необходимо открывать уголовное производство.