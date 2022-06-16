Чехія назвала пріоритети на час головування в Раді ЄС: серед них відновлення України
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що післявоєнне відновлення України стане одним із пріоритетів для його країни під час головування в Раді ЄС. Про це повідомляє УНН із посиланням на Blesk.
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"Можна сказати, що світ вже не буде колишнім після російської агресії в Україні. Ми також хочемо взяти участь у формуванні того, яким він буде", – сказав Фіала.
Прем'єр-міністр Чехії назвав головні пріоритети на час головування в Раді ЄС:
• подолання кризи біженців;
• повоєнне відновлення України;
• енергетична безпека;
• стратегічна стійкість європейської економіки;
• зміцнення обороноздатності;
• стійкість демократії.
"Наш унікальний історичний досвід російської окупації навчив нас тому, що ми можемо протистояти важким моментам, допомагати один одному і відстоювати те, що є правильним. Після трьох років підготовки ми візьмемося за це завдання впевнено та водночас із усвідомленням відповідальності за результат", – додав Фіала.
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