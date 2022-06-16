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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Чехія назвала пріоритети на час головування в Раді ЄС: серед них відновлення України

Чехія назвала пріоритети на час головування в Раді ЄС: серед них відновлення України

Київ • УНН

 • 110120 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що післявоєнне відновлення України стане одним із пріоритетів для його країни під час головування в Раді ЄС. Про це повідомляє УНН із посиланням на Blesk.

Деталі

"Можна сказати, що світ вже не буде колишнім після російської агресії в Україні. Ми також хочемо взяти участь у формуванні того, яким він буде", – сказав Фіала.

Прем'єр-міністр Чехії назвав головні пріоритети на час головування в Раді ЄС:

• подолання кризи біженців;

• повоєнне відновлення України;

• енергетична безпека;

• стратегічна стійкість європейської економіки;

• зміцнення обороноздатності;

• стійкість демократії.

"Наш унікальний історичний досвід російської окупації навчив нас тому, що ми можемо протистояти важким моментам, допомагати один одному і відстоювати те, що є правильним. Після трьох років підготовки ми візьмемося за це завдання впевнено та водночас із усвідомленням відповідальності за результат", – додав Фіала.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Головування Чехії в ЄС: Зеленський закликає погодити сьомий пакет санкцій проти росії

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