Чехія назвала пріоритети на час головування в Раді ЄС: серед них відновлення України

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"Можна сказати, що світ вже не буде колишнім після російської агресії в Україні. Ми також хочемо взяти участь у формуванні того, яким він буде", – сказав Фіала.

Прем'єр-міністр Чехії назвав головні пріоритети на час головування в Раді ЄС:

• подолання кризи біженців;

• повоєнне відновлення України;

• енергетична безпека;

• стратегічна стійкість європейської економіки;

• зміцнення обороноздатності;

• стійкість демократії.

"Наш унікальний історичний досвід російської окупації навчив нас тому, що ми можемо протистояти важким моментам, допомагати один одному і відстоювати те, що є правильним. Після трьох років підготовки ми візьмемося за це завдання впевнено та водночас із усвідомленням відповідальності за результат", – додав Фіала.

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