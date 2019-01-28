Чехія намагається моніторити громадян, які беруть участь у боях на Сході України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Наразі відбуваються судові слухання щодо тих чеських громадян, які воювали на російській стороні на Донбасі. Зі свого боку Чехія намагається проводити моніторинг своїх громадян, які воюють на Сході України. Про це заявили міністр закордонних справ України Павло Клімкін та міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек під час спільного брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.
"Зараз відбуваються судові слухання щодо тих чеських громадян, які воювали на російській стороні на Донбасі. В цьому сенсі я вважаю, що це наш спільний виклик – для нашої української безпеки і так само виклик для чеської безпеки, і так само маємо працювати разом", - сказав Клімкін.
Він також подякував чеським друзям за допомогу для українського Донбасу.
Водночас, за словами Петршічека, Чехія намагається моніторити своїх громадян, що беруть участь у бойових діях на Сході України.
"Як я говорив, ми намагаємось проводити моніторинг наших громадян, які беруть участь у боях на Сході України. В першу чергу, цим займаються наші спеціальні підрозділи. Я не можу сказати, яким чином вони знайшли і затримали цих людей. Це питання розслідування і відповідних органів", - зазначив чеський міністр.
Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, прокуратура Чехії розслідує участь не менше 10 громадян у бойових діях на боці "Л/ДНР".