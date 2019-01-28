Чехія намагається моніторити громадян, які беруть участь у боях на Сході України

"Зараз відбуваються судові слухання щодо тих чеських громадян, які воювали на російській стороні на Донбасі. В цьому сенсі я вважаю, що це наш спільний виклик – для нашої української безпеки і так само виклик для чеської безпеки, і так само маємо працювати разом", - сказав Клімкін.

Він також подякував чеським друзям за допомогу для українського Донбасу.

Водночас, за словами Петршічека, Чехія намагається моніторити своїх громадян, що беруть участь у бойових діях на Сході України.

"Як я говорив, ми намагаємось проводити моніторинг наших громадян, які беруть участь у боях на Сході України. В першу чергу, цим займаються наші спеціальні підрозділи. Я не можу сказати, яким чином вони знайшли і затримали цих людей. Це питання розслідування і відповідних органів", - зазначив чеський міністр.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, прокуратура Чехії розслідує участь не менше 10 громадян у бойових діях на боці "Л/ДНР".



