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У Чехії завели справи на 10 людей за участь у боях на Донбасі - ЗМІ

У Чехії завели справи на 10 людей за участь у боях на Донбасі - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Прокуратура Чехії розслідує участь не менше 10 громадян у бойових діях на боці "Л/ДНР". Про це з посиланням на слова одного з підозрюваних повідомляє чеське видання Dennik N, передає УНН.

За інформацією видання, Павло К. через Росію заїхав на окупований Донбас у віці 22 років і пробув там з літа 2015-го до травня 2016 року.

Також повідомляється, що щонайменше двоє чехів поплатилися життям за участь у боях на боці бойовиків.

Інформацію про те, що Чехія розслідує діяльність своїх громадян на сході України, частково підтверджує і повідомлення посольства України у Празі від 25 січня.

"Нам відомо про те, що чеські правоохоронні органи мають у своєму провадженні справи щодо низки громадян Чеської Республіки, які брали участь у бойових діях на стороні російських окупаційних сил на Донбасі. Звичайно, ми це оцінюємо позитивно. Особливо ми вітаємо той факт, що чеські правоохоронці називають речі своїми іменами, зокрема, в кваліфікації цих злочинів. Думаю, що притягнення таких осіб до відповідальності та висвітлення цих фактів у ЗМІ є надзвичайно важливим для упередження нових жертв російської пропаганди", - цитують у диппредставництві слова посла України в Чехії Євгена Перебийніса.

Як повідомляв УНН, у квітні минулого року суд в чеському місті Оломоуці підтвердив закриття так званого консульства "ДНР" в Остраві.

Українські Національні Новини

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