Частка атомної енергетики в енергоспоживанні України становить 60% - Президент

“На сьогоднішній день доля атомної енергетики в балансі енергоспоживання вже складає 60% На сьогодні ми маємо достатній запас у сховищах вугілля, газу. І все це не російський газ. Більше того, в моїй програмі відкриття нової свердловини, яке підвищує енергетичну безпеку нашої держави”, — сказав П.Порошенко.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, атомна енергетика може вирішити проблему здорожчання електроенергії.

При цьому, за словами експертів, нарощування об’ємів виробництва уранового концентрату дозволить Україні економити значні кошти.

Як повідомляв УНН, в Україні наявні 23 уранових родовищ із запасами понад 200 тис. тонн.