Доля атомной энергетики в энергопотреблении Украины составляет 60% - Президент

"На сегодняшний день доля атомной энергетики в балансе энергопотребления уже составляет 60% На сегодняшний день мы имеем достаточный запас в хранилищах угля, газа. И все это не российский газ. Более того, в моей программе открытие новой скважины, которое повышает энергетическую безопасность нашего государства", - сказал П.Порошенко.

Напомним, как сообщал УНН, атомная энергетика может решить проблему подорожания электроэнергии.

При этом, по словам экспертов, наращивание объемов производства уранового концентрата позволит Украине экономить значительные средства.

Как сообщал УНН, в Украине есть 23 урановых месторождения с запасами более 200 тыс. тонн.