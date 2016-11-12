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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Чадним газом на Львівщині отруїлися шестеро осіб

Чадним газом на Львівщині отруїлися шестеро осіб

Київ • УНН

 • 8630 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. У м.Вінники по вул.Стефаника 12 листопада о 02:33, у приватному житловому будинку, ймовірно, отруїлись чадним газом 6 осіб. Про це УНН передає із посиланням на прес-службу Львівської ОДА.

Так, в результаті події госпіталізовано четверо людей, з них двоє дітей:

— 1969 року народження, жителька м. Винники, госпіталізована в Львівську ОКЛ — середній ступень отруєння;
— 1940 року народження, жителька м. Винники, госпіталізована в Львівську ОКЛ — середній ступень отруєння;
— 2013 року народження (дитина), житель м. Винники, госпіталізований у Львівську МДКЛ — легкий ступень отруєння;
— 2000 року народження (дитина), жителька м. Винники, госпіталізована у Львівську МДКЛ — легкий ступень отруєння;
— 1990 року народження, житель с. Чишки Пустомитівського району — від госпіталізації відмовився;
— 1995 року народження, жителька м. Винники — від госпіталізації відмовилась.

Причини події — з’ясовуються.

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