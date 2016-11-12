Угарным газом во Львовской области отравились шесть человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В г. Винники по ул.Стефаника 12 ноября в 2:33, в частном жилом доме, вероятно, отравились угарным газом 6 человек. Об этом УНН передает со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.
Так, в результате происшествия госпитализированы четыре человека, из них двое детей:
- 1969 года, жительница г. Винники, госпитализирована во Львовскую ОКБ - средний степень отравления;
- 1940 года, жительница г. Винники, госпитализирована во Львовскую ОКБ - средний степень отравления;
- 2013 году рождения (ребенок), житель г. Винники, госпитализирован во Львовскую МДКЛ - легкий степень отравления;
- 2000 года рождения (ребенок), жительница г. Винники, госпитализирована во Львовскую МДКЛ - легкий степень отравления;
- 1990 года рождения, житель с г. Чишки Пустомытовского района - от госпитализации отказался;
- 1995 года рождения, жительница г. Винники - от госпитализации отказалась.
Причины происшествия - выясняются.