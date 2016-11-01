Бюджетний комітет ВР підтримав скасування підвищення зарплат депутатів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Комітет з питань бюджету Верховної Ради підтримав постанову про відміну підвищення зарплат депутатів. Про це повідомив голова українського парламенту Андрій Парубій у ВР, передає УНН.
"Бюджетний комітет зранку провів засідання і підтримав постанову про відміну підвищення зарплат депутатів", - повідомив А.Парубій.
З його слів, сьогодні відбудеться голосування щодо цього.
Напередодні голова ВР А.Парубій повідомив, що керівники депутатських фракцій і груп на ранковій нараді висловилися за скасування підвищення зарплат депутатам.
Він також зазначив, що не підписував попередню постанову, в якій містяться пункти про підвищення депутатської зарплатні, до тих пір, поки не була погоджена з керівниками фракцій і не зареєстрована нова постанова про зміни до попередньої постанови, яка передбачає вилучення з неї пунктів 3 і 4, які коригували заробітну плату парламентарів.