Бюджетный комитет ВР поддержал отмену повышения зарплат депутатов

"Бюджетный комитет утром провел заседание и поддержал постановление об отмене повышения зарплат депутатов", - сообщил А.Парубий.

По его словам, сегодня состоится голосование относительно этого.

Накануне председатель ВР А.Парубий сообщил, что руководители депутатских фракций и групп на утреннем совещании высказались за отмену повышения зарплат депутатам.

Он также отметил, что не подписывал предварительное постановление, в котором содержатся пункты о повышении депутатской зарплаты - до тех пор, пока не было согласовано с руководителями фракций и не зарегистрировано новое постановление о изменениях в предыдущее постановление, которое предусматривает изъятие из нее пунктов 3 и 4, которые корректировали заработную плату парламентариев.