Бюджетна авіакомпанія Ryanair розпочала свою роботу в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Бюджетна Європейська авіакомпанія Ryanair офіційно розпочала свою роботу в Україні. Про це під час прес-конференції повідомив комерційний директор авіакомпанії Девід О'Браян, передає УНН.
"Отож, я ще раз хочу відзначити, що Україна це буде 34 країна у мережі Ryanair. Ми будемо працювати з двома аеропортами, 4 маршрути буде відкрито з Києва, ще 7 буде оголошено зі Львова. Наша робота дозволить створити більше ніж 380 нових робочих місць", - сказав він.
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За його словами, вартість квитків наразі становить 19,99 євро. Будуть здійснюватися рейси у Стокгольм, Ейндховен, Манчестер та Лондон. Внутрішні рейси поки не обговорювались.
Нагадаємо, перемовини із даною авіакомпанією тривали з 2011 року. Ryanair пропонує квитки, вартість яких на 25% нижча за вартість перельотів в інших авіакомпаніях.