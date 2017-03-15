Бюджетная авиакомпания Ryanair начала свою работу в Украине

"Итак, я еще раз хочу отметить, что Украина это будет 34 страна в сети Ryanair. Мы будем работать с двумя аэропортами, 4 маршрута будут открыты из Киева, еще 7 будет объявлено со Львова. Наша работа позволит создать более 380 новых рабочих мест", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В.Омелян надеется, что с осени украинцы смогут летать за 30-40 евро

По его словам, стоимость билетов сейчас составляет 19,99 евро. Будут осуществляться рейсы в Стокгольм, Эйндховен, Манчестер и Лондон. Внутренние рейсы пока не обсуждались.

Напомним, переговоры с данной авиакомпанией продолжались с 2011 года. Ryanair предлагает билеты, стоимость которых на 25% ниже стоимости перелетов в других авиакомпаниях.