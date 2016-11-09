Бундестаг може розглянути резолюцію “Про історичну відповідальність Німеччини перед Україною” – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Народний депутат, член депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з Федеративною Республікою Німеччина Ірина Фріз у Берліні на зустрічі з уповноваженим Федерального уряду Німеччини у справах переселенців, членом Християнсько-соціального союзу (ХСС) Хартмутом Кошиком закликала підтримати резолюцію “Про історичну відповідальність Німеччини перед Україною”. Про це депутат написала в себе на сторінці у Facebook, передає УНН.
“Просила про підтримку парламентською більшістю резолюції Марілуізи Бек (Marieluise Beck) „Про історичну відповідальність Німеччини перед Україною від 19 жовтня 2016 року (№ 18/10042)“. Ця пропозиція від представника опозиційної партії Зелених/Союз-90 не зможе набрати необхідну кількість голосів без підтримки з боку ХДС-ХСС. Отже, розуміючи важливість документу для України, та зважаючи на його зважену тональність, просила розглянути можливість підтримки його під час розгляду в Бундестазі”, — зазначила І.Фріз.
Вона наголосила на тому, що для України вагомість прийняття даної резолюції можна зрівняти з “Актом підтримки демократії і стабільності”, що був ухвалений восени Конгресом США.
“Вірю, що Україна отримає чергове свідчення послідовності й політичної волі Німеччини щодо підтримки України у боротьбі за суверенітет”, — відзначила І.Фріз.
Нагадаємо, народний депутат, член депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з Федеративною Республікою Німеччина Ірина Фріз під час зустрічі із Канцлером Федеративної Республіки Німеччина Ангелою Меркель і передала нову відео-презентацію про участь російських регулярних військ на Донбасі.