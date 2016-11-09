Бундестаг может рассмотреть резолюцию "Об исторической ответственности Германии перед Украиной" - нардеп

"Просила о поддержке парламентским большинством резолюции Марилуиза Бек (Marieluise Beck)" Об исторической ответственности Германии перед Украиной от 19 октября 2016 г. (№ 18/10042)". Это предложение от представителя оппозиционной партии Зеленых/Союз-90 не сможет набрать необходимое количество голосов без поддержки со стороны ХДС-ХСС. Итак, понимая важность документа для Украины, и учитывая его взвешенную тональность, просила рассмотреть возможность поддержки его при рассмотрении в Бундестаге", - отметила И.Фриз.

Она отметила, что для Украины значимость принятия данной резолюции можно сравнить с "Актом поддержки демократии и стабильности", который был принят осенью Конгрессом США.

"Верю, что Украина получит очередное свидетельство последовательности и политической воли Германии по поддержке Украины в борьбе за суверенитет", - отметила И.Фриз.

Напомним, народный депутат, член депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Федеративной Республикой Германия Ирина Фриз во время встречи с канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель передала новую видео-презентацию об участии российских регулярных войск на Донбассе.