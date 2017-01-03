Будні медиків швидкої допомоги – спецпроект УНН
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Кожного дня працівники екстреної медичної допомоги та медицини катастроф стоять на захисті життя громадян України. Щоденно ці жінки та чоловіки вдосконалюють свої знання, вміння і свою психологічну стійкість, щоб швидко та оперативно зреагувати на будь-який виклик. У спецпроекті УНН - специфіка роботи працівника швидкої допомоги.
Як розповіла працівниця Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Києві Ольга Богдан, робота медика підходить далеко не кожному.
“Після навчання я отримала направлення на Центр екстреної медичної допомоги, де був дуже гарний колектив, у якому мені і показали, як можна і потрібно працювати. Професійні лікарі змогли привити любов до професії. Тим, хто приходить у цю професію лише заради грошей, тут немає що робити”, — розповіла Ольга.
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Також молодий лікар розповіла, що багато лікарів зустрічаються з так званим “синдромом вигорання”.
“Цей синдром означає, що з часом, лікар швидкої перестає співпереживати та співчувати потерпілому. З цим нічого не поробиш, це специфіка професії. Але кожен лікар все ж старається надати мінімальну психологічну допомогу пацієнту”, - розповіла вона.
За словами О.Богдан, найвищий професіоналізм лікаря шкидкої допомоги - це беземоційність і дії з реанімації, доведені до рефлексів. Коли почуття не заважають виконання лікарського обов'язку, тоді шанс врятувати пацієнта значно зростає.