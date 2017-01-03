Будні медиків швидкої допомоги – спецпроект УНН

Як розповіла працівниця Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Києві Ольга Богдан, робота медика підходить далеко не кожному.

“Після навчання я отримала направлення на Центр екстреної медичної допомоги, де був дуже гарний колектив, у якому мені і показали, як можна і потрібно працювати. Професійні лікарі змогли привити любов до професії. Тим, хто приходить у цю професію лише заради грошей, тут немає що робити”, — розповіла Ольга.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Медики столичної швидкої про 2016 рік: зросла кількість суїцидів, ДТП та кримінальних викликів

Також молодий лікар розповіла, що багато лікарів зустрічаються з так званим “синдромом вигорання”.

“Цей синдром означає, що з часом, лікар швидкої перестає співпереживати та співчувати потерпілому. З цим нічого не поробиш, це специфіка професії. Але кожен лікар все ж старається надати мінімальну психологічну допомогу пацієнту”, - розповіла вона.

За словами О.Богдан, найвищий професіоналізм лікаря шкидкої допомоги - це беземоційність і дії з реанімації, доведені до рефлексів. Коли почуття не заважають виконання лікарського обов'язку, тоді шанс врятувати пацієнта значно зростає.