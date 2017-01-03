Будни медиков скорой помощи - спецпроект УНН
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Каждый день сотрудники экстренной медицинской помощи и медицины катастроф стоят на защите жизни граждан Украины. Ежедневно эти женщины и мужчины совершенствуют свои знания, умения и свою психологическую устойчивость, чтобы быстро и оперативно среагировать на любой вызов. В спецпроекте УНН - специфика работы работника скорой помощи.
Как рассказала сотрудница Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Киеве Ольга Богдан, работа медика подходит далеко не каждому.
"После обучения я получила направление на Центр экстренной медицинской помощи, где был очень хороший коллектив, в котором мне и показали, как можно и нужно работать. Профессиональные врачи смогли привить любовь к профессии. Тем, кто приходит в эту профессию только ради денег, здесь нечего делать", - рассказала Ольга.
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Также молодой врач рассказала, что многие врачи встречаются с так называемым "синдромом выгорания".
"Этот синдром означает, что со временем, врач скорой перестает сопереживать и сочувствовать пострадавшему. С этим ничего не поделаешь, это специфика профессии. Но каждый врач все же старается предоставить минимальную психологическую помощь пациенту", - рассказала она.
По словам О.Богдан, высокий профессионализм врача скорой помощи - это безэмоциональность и действия по реанимации, доведенные до рефлексов. Когда чувства не мешают выполнению врачебного долга, тогда шанс спасти пациента значительно возрастает.