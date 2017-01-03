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Будівництво заводу ядерного палива є гарантією енергетичної безпеки країни - Ю.Бакаржієв

Будівництво заводу ядерного палива є гарантією енергетичної безпеки країни - Ю.Бакаржієв

Київ • УНН

 • 14393 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Будівництво заводу ядерного палива в Україні - важливий крок у напрямку до енергонезалежності України. Таку думку у інтерв’ю УНН висловив генеральний директор компанії “Атомні енергетичні системи” Юрій Бакаржієв.

"Будівництво заводу ядерного палива в Україні є важливим елементом на шляху до енергонезалежності України. Керівництво нашої держави правильно розставляє акценти, ухвалюючи такі рішення. На мою думку, будівництво заводу ядерного палива в Україні — гарантія безпеки енергетичної і певної незалежності від зовнішніх поставок. І, в принципі, це необхідно зробити. Окрім того, хочу наголосити, що дуже важливо, щоб завод будувався за допомогою сучасних технологічних рішень і мав значний процент виробництва складових ядерного палива саме в Україні", - розповів він.

Також, на думку Ю.Бакаржієва, на сьогодні Україні, аби стати енергонезалежною, необхідно довести виробництво уранового концентрату хоча б до рівня 2,5 тис. тонн на рік. Таких показників вдасться досягти за допомогою інвесторів, які готові вкладати кошти у галузь, зауважив він.

"У концепції розвитку атомно-промислового комплексу України до 2020 року вказано, що у країні хочуть побудувати завод ядерного палива і отримати енергонезалежність. А для того, щоб стати енергонезалежними, Україні необхідно довести виробництво уранового концентрату хоча б до рівня 2,5 тис. тонн на рік, щоб повністю закривати власні потреби. Я вважаю, що Україні це вдасться зробити, оскільки є інвестори, які згодні вкладати кошти у цю галузь", - відзначив він.

Як повідомляв УНН, за словами енергетичного експерта Б.Соколовського, власний завод ядерного палива – це вагома складова національної безпеки України.

Додамо, за словами міністра палива та енергетики І.Насалика, на будівництво заводу ядерного палива в Україні претендують три іноземні компанії.

Нагадаємо, за словами експерта В.Саприкіна, Україна повинна прагнути до виробництва власного ядерного палива, а не платити за нього.

Також нагадаємо, українська компанія АЕСУ (Атомні енергетичні системи України), яка має намір займатися розвідкою уранових родовищ в Україні, підписала договір про співпрацю з казахстанською компанією “Два Кей”.

Крім того, АЕСУ співпрацює і з “Казатопромом”.

 

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