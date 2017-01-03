Строительство завода ядерного топлива является гарантией энергетической безопасности страны - Ю.Бакаржиев
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Строительство завода ядерного топлива в Украине - важный шаг по направлению к энергонезависимости Украины. Такое мнение в интервью УНН высказал генеральный директор компании "Атомные энергетические системы" Юрий Бакаржиев.
"Строительство завода ядерного топлива в Украине является важным элементом на пути к энергонезависимости Украины. Руководство нашего государства правильно расставляет акценты, принимая такие решения. По моему мнению, строительство завода ядерного топлива в Украине - гарантия безопасности энергетической и определенной независимости от внешних поставок. И, в принципе, это необходимо сделать. Кроме того, хочу отметить, что очень важно, чтобы завод строился с помощью современных технологических решений и имел значительный процент производства составляющих ядерного топлива именно в Украине", - рассказал он.
Также, по мнению Ю.Бакаржиева, сегодня Украине, чтобы стать энергонезависимой, необходимо довести производство уранового концентрата хотя бы до уровня 2,5 тыс. тонн в год. Таких показателей удастся достичь с помощью инвесторов, которые готовы вкладывать средства в отрасль, отметил он.
"В концепции развития атомно-промышленного комплекса Украины до 2020 года указано, что в стране хотят построить завод ядерного топлива и получить энергонезависимость. А для того, чтобы стать энергонезависимыми, Украине необходимо довести производство уранового концентрата хотя бы до уровня 2,5 тыс. тонн в год, чтобы полностью закрывать собственные нужды. Я считаю, что Украине это удастся сделать, поскольку есть инвесторы, которые согласны вкладывать средства в эту отрасль", - отметил он.
Как сообщал УНН, по словам энергетического эксперта Б.Соколовского, собственный завод ядерного топлива - это весомая составляющая национальной безопасности Украины.
Добавим, по словам министра топлива и энергетики И.Насалика, на строительство завода ядерного топлива в Украине претендуют три иностранные компании.
Напомним, по словам эксперта В.Сапрыкина, Украина должна стремиться к производству собственного ядерного топлива, а не платить за него.
Также напомним, украинская компания АЭСУ (Атомные энергетические системы Украины), которая намерена заниматься разведкой урановых месторождений в Украине, подписала договор о сотрудничестве с казахстанской компанией "Два Кей".
Кроме того, АЭСУ сотрудничает и с "Казатопромом".