Будівництво траси "Одеса-Рені" завершать у 2018 році - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. У 2018 році заплановане завершення будівництва всієї траси "Одеса-Рені". Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написав Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
"Два роки тому ми запровадили систему фінансування будівництва доріг за рахунок перевиконання митних надходжень у регіоні. І сьогодні ця ініціатива дає свої результати: якщо минулого року на Одещині сума перевиконання склала 86 млн грн, то цього – майже 2 млрд грн. Завдяки цим коштам наступного року ми плануємо завершити будівництво всієї траси "Одеса-Рені". Це дозволить значно підвищити транспортний, економічний та туристичний потенціал цілого регіону", - зазначив П.Порошенко.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ТОП-5 популярних тем серед петицій на сайті Президента України
Як повідомляв УНН, у 2017 році на офіційному сайті Президента України зареєстрована тільки одна відповідь на звернення громадян через електронні петиції.