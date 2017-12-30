Строительство трассы "Одесса-Рени" завершат в 2018 году - Порошенко

"Два года назад мы ввели систему финансирования строительства дорог за счет перевыполнения таможенных поступлений в регионе. И сегодня эта инициатива дает свои результаты: если в прошлом году в Одесской области сумма перевыполнения составила 86 млн грн, то в этом - почти 2 млрд грн. Благодаря этим средствам следующем году мы планируем завершить строительство всей трассы "Одесса-Рени". Это позволит значительно повысить транспортный, экономический и туристический потенциал целого региона", - указал П.Порошенко.

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