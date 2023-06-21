"Будинок з комахами" Марії Станіславської внесли до Держреєстру нерухомих пам’яток України - МКІП
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Міністерство культури та інформаційної політики внесло "будинок з комахами" Марії Станіславської в Києві до Держреєстру нерухомих пам'яток України. Про це інформує УНН, посилаючись на сторінку МКІП у Telegram.
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"Міністерство культури та інформаційної політики занесло прибутковий будинок Марії Станіславської за адресою: м. Київ, вулиця Володимирська, 93, охоронний №3192-Кв до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією пам'ятка архітектури місцевого значення", - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що МКІП доручив Київській міській військовій адміністрації проінформувати власника пам’ятки про занесення її до Держреєстру, а також протягом 2023 року забезпечити приведення облікової документації на пам’ятку у відповідність.
Також КМВА має забезпечити розробку та затвердження науково-проєктної документації з визначення меж й режимів використання території цієї пам’ятки, а також технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж території пам’ятки культурної спадщини.
Нагадаємо
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що Україна веде переговори з Нідерландами, щоб повернути колекцію "скіфського золота" без оплати.