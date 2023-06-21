"Дом с насекомыми" Марии Станиславской внесли в Госреестр недвижимых памятников Украины - МКИП

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"Министерство культуры и информационной политики занесло доходный дом Марии Станиславской по адресу: г. Киев, улица Владимирская, 93, охранный №3192-Кв в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории памятник архитектуры местного значения", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что МКИП поручил Киевской городской военной администрации проинформировать владельца памятника о занесении его в Госреестр, а также в течение 2023 года обеспечить приведение учетной документации на памятник в соответствие.

Также КГВА должен обеспечить разработку и утверждение научно-проектной документации по определению границ и режимов использования территории этого памятника, а также технической документации по землеустройству по установлению границ территории памятника культурного наследия.

Напомним

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что Украина ведет переговоры с Нидерландами, чтобы вернуть коллекцию "скифского золота" без оплаты.