"Дом с насекомыми" Марии Станиславской внесли в Госреестр недвижимых памятников Украины - МКИП
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Министерство культуры и информационной политики внесло "дом с насекомыми" Марии Станиславской в Киеве в Госреестр недвижимых памятников Украины. Об этом информирует УНН, ссылаясь на страницу МКИП в Telegram.
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"Министерство культуры и информационной политики занесло доходный дом Марии Станиславской по адресу: г. Киев, улица Владимирская, 93, охранный №3192-Кв в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории памятник архитектуры местного значения", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что МКИП поручил Киевской городской военной администрации проинформировать владельца памятника о занесении его в Госреестр, а также в течение 2023 года обеспечить приведение учетной документации на памятник в соответствие.
Также КГВА должен обеспечить разработку и утверждение научно-проектной документации по определению границ и режимов использования территории этого памятника, а также технической документации по землеустройству по установлению границ территории памятника культурного наследия.
Напомним
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что Украина ведет переговоры с Нидерландами, чтобы вернуть коллекцию "скифского золота" без оплаты.