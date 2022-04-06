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Буча-Тбілісі: десятки людей зі зв'язаними руками лягли біля сходів до парламенту Грузії

Київ • УНН

 • 769544 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Тбілісі десятки активістів зі зв'язаними руками лягли біля сходів, які ведуть до будівлі парламенту Грузії - саме у такому положенні знайшли вбитих окупантами мирних жителів Бучі, передає УНН із посиланням на Mtavari Arkhi.

Буча-Тбілісі: десятки людей зі зв'язаними руками лягли біля сходів до парламенту Грузії

Деталі

Чоловіки та жінки зі зв'язаними руками лягли долі біля парламенту Грузії

Ця акція покликана нагадати про той жах, який світ побачив у Бучі та інших українських містах, які страждають від російських окупантів.

Додамо

Днями у Москві пройшла акція вшанування пам’яті за загиблими українцями, яких вбили військові рф у Бучі.

Активіст лежав у різних місцях у центрі російської столиці на землі із зав’язаними за спиною руками — у такому положенні знайшли вбитих окупантами мирних жителів Бучі. Акція відбулася в Олександрівському саду, біля храму Христа Спасителя, Микільській вулиці, Старому Арбаті.

Раніше

Міністерство закордонних справ України нагадало Грузії про події 2008 року на тлі їх відмови вводити санкції за російську агресію проти нашої країни.

Наприкінці лютого прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі оголосив, що влада країни не підтримає економічні та фінансові санкції, які вводять щодо Росії на тлі її вторгнення в Україну.

За його словами, санкції нібито "зашкодять національним інтересам" Грузії.

На тлі позиції Тбілісі, Україна відкликала з Грузії свого посла.

Згодом, 1 квітня, Президент Грузії Саломе Зурабішвілі повідомила, що країна приєднується до всіх запроваджених санкцій проти рф.

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