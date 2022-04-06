Буча-Тбілісі: десятки людей зі зв'язаними руками лягли біля сходів до парламенту Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Тбілісі десятки активістів зі зв'язаними руками лягли біля сходів, які ведуть до будівлі парламенту Грузії - саме у такому положенні знайшли вбитих окупантами мирних жителів Бучі, передає УНН із посиланням на Mtavari Arkhi.
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Чоловіки та жінки зі зв'язаними руками лягли долі біля парламенту Грузії
Ця акція покликана нагадати про той жах, який світ побачив у Бучі та інших українських містах, які страждають від російських окупантів.
Додамо
Днями у Москві пройшла акція вшанування пам’яті за загиблими українцями, яких вбили військові рф у Бучі.
Активіст лежав у різних місцях у центрі російської столиці на землі із зав’язаними за спиною руками — у такому положенні знайшли вбитих окупантами мирних жителів Бучі. Акція відбулася в Олександрівському саду, біля храму Христа Спасителя, Микільській вулиці, Старому Арбаті.
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Міністерство закордонних справ України нагадало Грузії про події 2008 року на тлі їх відмови вводити санкції за російську агресію проти нашої країни.
Наприкінці лютого прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі оголосив, що влада країни не підтримає економічні та фінансові санкції, які вводять щодо Росії на тлі її вторгнення в Україну.
За його словами, санкції нібито "зашкодять національним інтересам" Грузії.
На тлі позиції Тбілісі, Україна відкликала з Грузії свого посла.
Згодом, 1 квітня, Президент Грузії Саломе Зурабішвілі повідомила, що країна приєднується до всіх запроваджених санкцій проти рф.