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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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"Брюссель, ми чекаємо рішення": на Банковій звернулися до учасників "Рамштайну"

"Брюссель, ми чекаємо рішення": на Банковій звернулися до учасників "Рамштайну"

Київ • УНН

 • 116519 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. В Офісі Президента закликають міністрів оборони, які зберуться на зустрічі у форматі "Рамштайн-3" у Брюсселі, ухвалити рішення на користь якнайшвидшої передачі зброї Україні. Про це заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк на сторінці у Twitter, інформує УНН

Цитата 

"Співвідношення російської та української артилерії на окремих ділянках: 10 до 1. Лінія фронту — понад 1000 км. Щодня я отримую повідомлення від захисників: "Тримаємось, тільки скажи: коли чекати зброю?". З цим питанням звертаюся до учасників Rammstein. Брюссель, ми чекаємо рішення", - написав він. 

Деталі

Як зазначається, сьогодні, 15 червня, у Брюсселі заплановано засідання контактної групи з питань оборони України.

Нагадаємо

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що для того, щоб завершити війну та вибити російських окупантів з України, потрібен паритет важкої зброї.

В Офісі Президента повідомляли також, що Україна потребує якнайбільше військової техніки та зброї, щоб перемогти росію.

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