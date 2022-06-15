"Брюссель, ми чекаємо рішення": на Банковій звернулися до учасників "Рамштайну"

Цитата

"Співвідношення російської та української артилерії на окремих ділянках: 10 до 1. Лінія фронту — понад 1000 км. Щодня я отримую повідомлення від захисників: "Тримаємось, тільки скажи: коли чекати зброю?". З цим питанням звертаюся до учасників Rammstein. Брюссель, ми чекаємо рішення", - написав він.

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Як зазначається, сьогодні, 15 червня, у Брюсселі заплановано засідання контактної групи з питань оборони України.

Нагадаємо

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що для того, щоб завершити війну та вибити російських окупантів з України, потрібен паритет важкої зброї.

В Офісі Президента повідомляли також, що Україна потребує якнайбільше військової техніки та зброї, щоб перемогти росію.