Британська розвідка прогнозує подальші арешти у російському міноборони
Київ • УНН
Після відставки сергія шойгу з посади міністра оборони за підозрою в корупції було заарештовано кілька високопоставлених російських військових чиновників, включаючи заступника начальника російського генерального штабу, що свідчить про глибоко вкорінену корупцію в російському оборонному відомстві.
Кілька високопоставлених російських військових чиновників були заарештовані за підозрою в корупції після відставки сергія шойгу з посади міністра оборони рф, і цілком ймовірно, що будуть нові арешти, на тлі того, як корупція глибоко вкоренилася в російському міноборони, ідеться у новому звіті Міністерства оборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.
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Як вказали у МО Британії, 23 травня 2024 року повідомлялося, що заступник начальника генерального штабу росії генерал-лейтенант вадим шамарін був затриманий за підозрою в отриманні великого хабара.
Це, як зазначається, послідувало за нещодавніми арештами інших високопоставлених діячів міністерства оборони рф, також підозрюваних у корупції, а саме заступника міністра оборони тимура іванова та начальника штабу юрія кузнєцова.
"Усі ці арешти відбулися після звільнення сергія шойгу з посади міністра оборони 12 травня 2024 року", - зауважили у МО Британії.
І нагадали, що один із попередників шамаріна на посаді, генерал-полковник халіл арсланов, як вказано, також зазнав кримінального переслідування за звинуваченнями у корупції ще 2020 року.
"Корупція глибоко вкоренилася в російському міноборони, і цілком імовірно, що арешти будуть і надалі", - зазначили у МО Британії.
У рф затримали заступника начальника російського генштабу23.05.24, 13:18 • 76132 перегляди