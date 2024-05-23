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У рф затримали заступника начальника російського генштабу

У рф затримали заступника начальника російського генштабу

Київ • УНН

 • 76132 перегляди

Заступника начальника російського Генштабу генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна заарештовано на два місяці за обвинуваченням в отриманні хабара в особливо великому розмірі.

Гарнізонний військовий суд рф заарештував начальника головного управління зв'язку вс рф, заступника начальника генштабу вадима шамаріна, - арешт посадовця має відношення до справи про отримання особливо великого хабара. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

235-й гарнізонний військовий суд заарештував на два місяці начальника головного управління зв'язку збройних сил росії генерал-лейтенанта вадима шамаріна.  23 травня стало відомо, що арешт пов'язаний зі справою про хабар в особливо великому розмірі. За даними видання "Коммерсантъ", у Шамаріна відбулися обшуки, після цього генерала доставили на допит.

Як повідомила представник суду російським ЗМІ, "Шамаріну обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці. Йому інкримінують ч. 6 ст. 290 КК РФ (одержання хабара в особливо великому розмірі)".

Прес-секретар президента росії дмітрій пєсков, коментуючи інформацію про затримання Шамаріна, назвав боротьбу з корупцією послідовною роботою правоохоронців.

Боротьба з корупцією - це робота, що постійно триває, складова частина діяльності наших правоохоронних органів. Щодо деталей не можу сказати, не маю повноважень

- заявив Пєсков.

Довідка

Вадим Шамарін народився 1971 року в Таганрозі. Він випускник новочеркаського вищого військового командного училища зв'язку та військової академії зв'язку.

На посаду начальника головного управління зв'язку вс рф його призначили 2021 року.

До завдань відомства, яким керував Шамарін, належать:  організація, забезпечення і контроль стану систем зв'язку та автоматизованих систем управління (асу) вс рф, будівництво і розвиток автоматизованої цифрової системи зв'язку вс рф, планування технічного забезпечення зв'язку та асу, контроль безпеки та інше.

Нагадаємо

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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