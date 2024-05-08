Суд в рф отказался выпустить из СИЗО заместителя министра обороны тимура иванова

московский городской суд, рассмотрев апелляционную жалобу стороны защиты, оставил в СИЗО заместителя министра обороны тимура иванова, передает УНН со ссылкой на "Медиазону".

Детали

Заседание по делу заместителя министра снова прошло в закрытом режиме - в зал не попал ни один журналист.

В россии задержали по подозрению во взяточничестве заместителя Шойгу: кто такой Тимур Иванов, и чем он занимался в Минобороны рф

"(Адвокат Мурад) Мусаев возражал против закрытия процесса. И все адвокаты его поддержали", - рассказал представитель пресс-службы суда Полежаев.

Арест заместителя минобороны россии тимура иванова ставит шойгу в невыгодное положение перед ожидаемой сменой правительства - FT

Оглашение решения суда по жалобе сотрудники СМИ слушали в зале для трансляций. Сам иванов присутствовал на заседании по видеосвязи, но это даже не удалось увидеть журналистам - в зале для трансляций не показали полностью экран связи из СИЗО.

Задержание заместителя шойгу иванова стало возможным благодаря ГУР: что известно