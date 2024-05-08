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Суд у рф відмовився випустити із СІЗО заступника міністра оборони тимура іванова

Суд у рф відмовився випустити із СІЗО заступника міністра оборони тимура іванова

Київ • УНН

 • 14344 перегляди

Московський міський суд залишив заступника міністра оборони тимура іванова під вартою після розгляду апеляційної скарги захисту, причому слухання проходило в закритому режимі без допуску журналістів.

московський міський суд, розглянувши апеляційну скаргу сторони захисту, залишив у СІЗО заступника міністра оборони тимура іванова, передає УНН із посиланням на "Медіазону".

Деталі

Засідання у справі заступника міністра знову пройшло у закритому режимі — до зали не потрапив жоден журналіст.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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