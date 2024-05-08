Суд у рф відмовився випустити із СІЗО заступника міністра оборони тимура іванова

московський міський суд, розглянувши апеляційну скаргу сторони захисту, залишив у СІЗО заступника міністра оборони тимура іванова, передає УНН із посиланням на "Медіазону".

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Засідання у справі заступника міністра знову пройшло у закритому режимі — до зали не потрапив жоден журналіст.

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"(Адвокат Мурад) Мусаєв заперечував закриття процесу. І всі адвокати його підтримали", - розповів представник пресслужби суду полежаєв.

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Оголошення рішення суду за скаргою співробітники ЗМІ слухали в залі для трансляцій. Сам іванов був присутній на засіданні з відеозв'язку, але це навіть не вдалося побачити журналістам — у залі для трансляцій не показали повністю екран зв'язку з СІЗО.

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