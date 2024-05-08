Суд у рф відмовився випустити із СІЗО заступника міністра оборони тимура іванова
Київ • УНН
Московський міський суд залишив заступника міністра оборони тимура іванова під вартою після розгляду апеляційної скарги захисту, причому слухання проходило в закритому режимі без допуску журналістів.
московський міський суд, розглянувши апеляційну скаргу сторони захисту, залишив у СІЗО заступника міністра оборони тимура іванова, передає УНН із посиланням на "Медіазону".
Деталі
Засідання у справі заступника міністра знову пройшло у закритому режимі — до зали не потрапив жоден журналіст.
У росії затримали за підозрою у хабарництві заступника Шойгу: хто такий Тимур Іванов, та чим він займався у Міноборони рф23.04.24, 22:55 • 50438 переглядiв
"(Адвокат Мурад) Мусаєв заперечував закриття процесу. І всі адвокати його підтримали", - розповів представник пресслужби суду полежаєв.
Арешт заступника міноборони росії тимура іванова ставить шойгу в невигідне становище перед очікуваною зміною уряду - FT28.04.24, 19:48 • 25927 переглядiв
Оголошення рішення суду за скаргою співробітники ЗМІ слухали в залі для трансляцій. Сам іванов був присутній на засіданні з відеозв'язку, але це навіть не вдалося побачити журналістам — у залі для трансляцій не показали повністю екран зв'язку з СІЗО.
Затримання заступника шойгу іванова стало можливим завдяки ГУР: що відомо24.04.24, 17:08 • 16768 переглядiв