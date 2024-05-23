В рф задержали замначальника российского генштаба

Гарнизонный военный суд рф арестовал начальника главного управления связи вс рф, заместителя начальника генштаба вадима шамарина, - арест должностного лица имеет отношение к делу о получении особо крупной взятки. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

235-й гарнизонный военный суд арестовал на два месяца начальника главного управления связи вооруженных сил россии генерал-лейтенанта вадимашамарина. 23 мая стало известно, что арест связан с делом о взятке в особо крупном размере. По данным издания "Коммерсантъ", у шамарина прошли обыски, после этого генерала доставили на допрос.

Как сообщила представитель суда российским СМИ, "Шамарину избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Ему вменяется ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)".

Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков, комментируя информацию о задержании шамарина, назвал борьбу с коррупцией последовательной работой правоохранителей.

Борьба с коррупцией — это постоянно продолжающаяся работа, составная часть деятельности наших правоохранительных органов. По деталям не могу сказать, не имею полномочий - заявил песков.

Справка

вадим шамарин родился в 1971 году в таганроге. Он выпускник новочеркасского высшего военного командного училища связи и военной академии связи.

На должность начальника главного управления связи вс рф был назначен в 2021 году.

К задачам ведомства, которым руководил шамарин, относятся: организация, обеспечение и контроль состояния систем связи и автоматизированных систем управления (асу) вс рф, строительство и развитие автоматизированной цифровой системы связи вс рф, планирование технического обеспечения связи и асу, контроль безопасности и другое.

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