Британская разведка прогнозирует дальнейшие аресты в российском минобороны

Несколько высокопоставленных российских военных чиновников были арестованы по подозрению в коррупции после отставки сергея шойгу с поста министра обороны рф, и вполне вероятно, что будут новые аресты, на фоне того, как коррупция глубоко укоренилась в российском минобороны, говорится в новом отчете Министерства обороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

Как указали в МО Великобритании, 23 мая 2024 года сообщалось, что заместитель начальника генерального штаба россии генерал-лейтенант вадим шамарин был задержан по подозрению в получении крупной взятки.

Это, как отмечается, последовало за недавними арестами других высокопоставленных деятелей министерства обороны рф, также подозреваемых в коррупции, а именно заместителя министра обороны тимура иванова и начальника штаба юрия кузнецова.

"Все эти аресты произошли после увольнения сергея шойгу с должности министра обороны 12 мая 2024 года", - отметили в МО Великобритании.

И напомнили, что один из предшественников шамарина в должности, генерал-полковник халил арсланов, как указано, также подвергся уголовному преследованию по обвинению в коррупции еще в 2020 году.

"Коррупция глубоко укоренилась в российском минобороны, и вполне вероятно, что аресты будут и в дальнейшем", - отметили в МО Британии.

В рф задержали замначальника российского генштаба