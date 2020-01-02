Британський журнал назвав Крим "російським"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Популярний британський журнал Good Housekeeping назвав окупований Крим "російським". На це відреагувало посольство України в Сполученому Королівстві, передає УНН.
"Good Housekeeping UK, не вводьте своїх читачів в оману! Безсумнівно, Криму варто увійти до низки найпопулярніших напрямків 2020 року, але це територія, що знаходиться під військовою окупацією. Візьміть до уваги поради для мандрівників міністерства закордонних справ і у справах Співдружності Націй. Крим - це Україна", - йдеться в повідомленні.
Так, в своєму випуску одним з туристичних напрямків на 2020 рік видання назвало Росію, зазначивши, що "в цьому році ви можете подорожувати по Росії, Білорусії і далі на Кримський півострів на поїзді".
Як повідомляв УНН, раніше Празький центр досліджень позначив на карті Крим як частину Росії.